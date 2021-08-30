Кличко запросив Ткаченко та начальника Нацполіціі на засідання Київради
Голова Київської міської державної адміністрації, мер Києва Віталій Кличко направив листа міністру культури України Олександру Ткаченку та начальнику головного управління Нацполіції Києва Івану Вигівському із запрошенням відвідати засідання Київради у вівторок, повідомляє Интерфакс-Украина.
Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні листи від імені Віталія Кличка були направлені до Міністерства культури та інформаційної політики України та Головного управління Національної поліції в м. Києві.
"Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та начальник головного управління Національної поліції в м. Києві Іван Вигівський запрошені на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке відбудеться у вівторок, 31 серпня", - йдеться в повідомленні.
У ньому уточнюється, що керівники органів державної влади запрошені відповідно до статті 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з численними зверненнями депутатів Київської міської ради.
"Олександр Ткаченко запрошений з метою заслуховування інформації про діяльність у сфері охорони культурної спадщини в Києві. Іван Вигівський - з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку і результати діяльності на території міста Києва", - йдеться в листах.