Кличко запросив Ткаченко та начальника Нацполіціі на засідання Київради

Голова Київської міської державної адміністрації, мер Києва Віталій Кличко направив листа міністру культури України Олександру Ткаченку та начальнику головного управління Нацполіції Києва Івану Вигівському із запрошенням відвідати засідання Київради у вівторок, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні листи від імені Віталія Кличка були направлені до Міністерства культури та інформаційної політики України та Головного управління Національної поліції в м. Києві.

"Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та начальник головного управління Національної поліції в м. Києві Іван Вигівський запрошені на пленарне засідання II сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке відбудеться у вівторок, 31 серпня" , - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що керівники органів державної влади запрошені відповідно до статті 26 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та у зв'язку з численними зверненнями депутатів Київської міської ради.