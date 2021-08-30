Відставки у Верховному суді: стало відомо про звільнення ще однієї судді

Суддя Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду України Світлана Вус подала у відставку. За останній тиждень це вже друга відставка судді ВС﻿, повідомляє Обозреватель.

Світлана Вус. Джерело: zud.ua

Про те, що Вус подала у відставку, свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя на 2 вересня. Крім того, найближчим часом ще двоє суддів Верховного суду підуть у відставку.

Так, як повідомляє видання ZN, посилаючись на інформацію власних джерел у вищих судових колах, 31 серпня і 2 вересня Вища рада правосуддя розглядатиме відставку суддів Володимира Британчука і Василя Огурецького, які також написали відповідні заяви.

Звільнення багатьох суддів зараз обумовлений кількома фактами: бажанням отримати нарахування і виплати, а також побоюванням можливої зупинки роботи ВРП. Крім того, у Верховній Раді найближчим часом можуть переглянути розміри суддівських зарплат та довічних виплат.