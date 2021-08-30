Невідома лихоманка вбила 68 людей в Індії, більшість жертв - діти

В індійському штаті Уттар-Прадеш спалах невідомої лихоманки забрав життя щонайменше 68 осіб за останній тиждень, повідомляє УНИАН.

За добу від захворювання померли 12 дітей. Загалом серед померлих 40 неповнолітніх.

У більшості хворих спостерігаються висока температура, зневоднення і раптове падіння кількості тромбоцитів. Повідомляється також про симптоми інфекції денге, проте ці люди померли під час лікування.

Багато випадків захворювання зареєстровані в районах Агра, Матхура, Майнпурі, Ета й Касгандж, найбільшу кількість зафіксовано у Фірозабаді.

При цьому всі пацієнти в державних лікарнях проходять тестування на COVID-19, і досі в жодному з випадків вірусної інфекції не був підтверджений коронавірус.