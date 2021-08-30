Оператор ГТС прокоментував нову газову угоду Угорщини з Росією
Новий договір про постачання газу з Росії до Угорщини свідчить про те, що російський "Газпром" диктує умови на ринку, повідомляє Деловая столица.
Про це написав у своєму Facebook керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.
"Ще один приклад того, як "Газпром" диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу. Замість прямого маршруту РФ-Україна-Угорщина, який десятиріччями безперебійно постачав газ до Угорщини, тепер газ буде йти по маршруту РФ-Туреччина-Болгарія-Сербія-Угорщина, який значно довше… Кремль продовжує використовувати принцип "розділяй і володарюй", — зазначив він.
Макогон зазначив, що новий маршрут не може бути дешевше українського транзиту і витрати на транспортування газу будуть "заховані" в кінцевій ціні. Крім того, транспортування газу по новому маршруту вимагатиме додаткових витрат паливного газу, що збільшить викиди СО2.
"Фінальна мета Кремля — незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну", — пояснив він.
На думку Макогона, Євросоюз зробив би правильно, якби змусив "Газпром" продавати газ на кордонах енергетичного співтовариства, щоб європейські трейдери могли самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування.