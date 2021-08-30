Оператор ГТС прокоментував нову газову угоду Угорщини з Росією

Оператор ГТС прокоментував нову газову угоду Угорщини з Росією

Новий договір про постачання газу з Росії до Угорщини свідчить про те, що російський "Газпром" диктує умови на ринку, повідомляє Деловая столица.

Про це написав у своєму Facebook керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Ще один приклад того, як "Газпром" диктує умови постачання газу, включаючи маршрути постачання, у тих країнах, які критично залежать від постачання російського газу. Замість прямого маршруту РФ-Україна-Угорщина, який десятиріччями безперебійно постачав газ до Угорщини, тепер газ буде йти по маршруту РФ-Туреччина-Болгарія-Сербія-Угорщина, який значно довше… Кремль продовжує використовувати принцип "розділяй і володарюй", — зазначив він.

Макогон зазначив, що новий маршрут не може бути дешевше українського транзиту і витрати на транспортування газу будуть "заховані" в кінцевій ціні. Крім того, транспортування газу по новому маршруту вимагатиме додаткових витрат паливного газу, що збільшить викиди СО2.

"Фінальна мета Кремля — незважаючи на витрати, повністю позбавити Україну транзиту, щоб посилити політичний та мілітарний тиск на Україну", — пояснив він.

На думку Макогона, Євросоюз зробив би правильно, якби змусив "Газпром" продавати газ на кордонах енергетичного співтовариства, щоб європейські трейдери могли самостійно вибирати маршрути подальшого транспортування.

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