Китай вдарив по своєму ринку відеоігор

Китайські компанії, що котируються на біржі в США, постраждали від чергових репресій уряду, повідомляє Лента.Ру.

Цінні папери Tencent, яка отримує близько третини своїх доходів від відеоігор, впали на 2,8 відсотка, а ігрового гіганта NetEase - на 8,8 відсотків. Акції інших компаній, пов'язаних з іграми, теж знизилися в ціні: Bilibili - 5,7 відсотка, а Kingsoft Cloud Holdings - на 5,9 відсотка.

За новими правилами ігрові платформи можуть допускати до своїх сервісів дітей тільки з 20 до 21 годин по п'ятницях, вихідні та святкові дні. Раніше обмеження ігрового часу для підлітків становило півтори години в день.

Деякі експерти вважають, що ризики від нових обмежувальних заходів відносно невеликі. За словами аналітика Bloomberg Меттью Кантерман, удар по таким компаніям, як Tencent і NetEase, був незначним, так як гравці молодше 16 років приносять на ігрову платформу менше трьох відсотків доходу. Проте, реалізація заходів може в короткостроковій перспективі знизити рентабельність, а китайські репресії проти своїх компаній можуть відлякати інвесторів.

Китайський ринок відеоігор стає метою урядових репресій вдруге за останній місяць. Акції ігрових компаній вже знижувалися в ціні після статті державних ЗМІ, в якій онлайн-ігри назвали «духовним опіумом» і «електронним наркотиком». Tencent в відповідь на ці звинувачення обіцяла обмежити ігровий час для підлітків і заборонити внутрішньоігрові покупки дітям до 12 років.