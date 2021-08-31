Акції та завищені ціни: популярні схеми обману в магазинах

Українці досить часто стикаються з шахрайством у магазинах і супермаркетах. Багато хто навіть не помічають, як їх обманюють: продавці "накручують" ціни, реалізують зіпсований товар і влаштовують псевдоакції, повідомляє UBR.

Деякі "схеми" масово використовують навіть популярні рітейлери.

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів про найпопулярніші методи обману покупця і про те, як уберегтися від щоденного шахрайства на касах.

Найпоширеніші схеми обману наступні:

Розбіжність цін, коли в торговому залі на ціннику вказана одна сума, а в чеку - інша. Продаж простроченого або зіпсованого / бракованого товару з написом "Акція". Хоча по факту це називається уцінкою. Продаж простроченої продукції без стікерів, дат і маркувань.

Також Несміянов окремо виділив продаж товару у відділах готової їжі. За його словами, магазини віддають у кулінарію прострочену продукцію, там вона переробляється і продається під виглядом свіжої.

Щоб захиститися від неправомірних дій, зокрема, від переплат, експерт порадив фіксувати ціни.

"Заходьте в супермаркет, фотографуєте цінник, на контрольних вагах зважуйте, перевіряєте дату виробництва та цілісність упаковки, а також вид товару, щоб він був без цвілі та ін. На касі пробивають цінник, ви платите, якщо ціна відрізняється - ви звертаєтеся до адміністратора" , - говорить глава союзу.

Несміянов нагадав, що, якщо непродовольчий товар не підходить покупцеві, він має право його повернути протягом 14-ти днів після придбання, не рахуючи дня покупки. Це стосується і акційних товарів. Винятком є вживаний продукт, наприклад, одяг із секонд-хенду.

У разі порушення прав покупця необхідно також звертатися зі скаргою в Держпродспоживслужбу.

При цьому експерт визнає, що в Україні багато споживачів, які не помічають порушень або не хочуть розбиратися. Зі 100 громадян активними часто є 1-3 особи.