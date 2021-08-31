Акції та завищені ціни: популярні схеми обману в магазинах
Українці досить часто стикаються з шахрайством у магазинах і супермаркетах. Багато хто навіть не помічають, як їх обманюють: продавці "накручують" ціни, реалізують зіпсований товар і влаштовують псевдоакції, повідомляє UBR.
Деякі "схеми" масово використовують навіть популярні рітейлери.
Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів про найпопулярніші методи обману покупця і про те, як уберегтися від щоденного шахрайства на касах.
Найпоширеніші схеми обману наступні:
- Розбіжність цін, коли в торговому залі на ціннику вказана одна сума, а в чеку - інша.
- Продаж простроченого або зіпсованого / бракованого товару з написом "Акція". Хоча по факту це називається уцінкою.
- Продаж простроченої продукції без стікерів, дат і маркувань.
Також Несміянов окремо виділив продаж товару у відділах готової їжі. За його словами, магазини віддають у кулінарію прострочену продукцію, там вона переробляється і продається під виглядом свіжої.
Щоб захиститися від неправомірних дій, зокрема, від переплат, експерт порадив фіксувати ціни.
"Заходьте в супермаркет, фотографуєте цінник, на контрольних вагах зважуйте, перевіряєте дату виробництва та цілісність упаковки, а також вид товару, щоб він був без цвілі та ін. На касі пробивають цінник, ви платите, якщо ціна відрізняється - ви звертаєтеся до адміністратора" , - говорить глава союзу.
Несміянов нагадав, що, якщо непродовольчий товар не підходить покупцеві, він має право його повернути протягом 14-ти днів після придбання, не рахуючи дня покупки. Це стосується і акційних товарів. Винятком є вживаний продукт, наприклад, одяг із секонд-хенду.
У разі порушення прав покупця необхідно також звертатися зі скаргою в Держпродспоживслужбу.
При цьому експерт визнає, що в Україні багато споживачів, які не помічають порушень або не хочуть розбиратися. Зі 100 громадян активними часто є 1-3 особи.