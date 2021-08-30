У Києві потужна злива затопила місто і повалила дерева
У понеділок, 30 серпня, в Києві почалася сильна злива, яка затопила все місто. Також в деяких місцях впали дерева. Людям довелося переходити дороги по воді, повідомляє РБК-Украина.
Фото і відео негоди опубліковано в мережі.
На проспекті Правди, поруч з ТЦ Ретровіль, дерево впало на стовп з проводами через що рух транспорту обмежено.
На Виноградарі блискавка влучила в електрощитову. Близько 30 секунд були спалахи, після чого все згасло.
Станція швидкісного трамвая на Героїв Севастополя затоплена. Всі трамваї стоять.
На Льва Толстого дерево впало на проїжджу частину і автомобіль, що проїжджав повз.
На вулиці Борщагівська рух паралізував через затоплену дорогу.
Також підтопленими стали деякі супермаркети столиці.
У Київському метрополітені повідомили, що щоб уникнути підтоплення через негоду станція метро "Героїв Дніпра" працює з обмеженнями на вхід і вихід.
При цьому користувачі мережі жартують, що хвилюватися не варто, адже через збій роботи системи електронного квитка і так зайти в підземку ніхто не зможе. Пасажири не можуть поповнити транспортні карти і купити разові поїздки.
Автор: Роман Мирончук