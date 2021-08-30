Лаборанти пояснили присутність домішок у вакцині Moderna

Сторонні речовини, які були виявлені в японській префектурі Окінава в вакцині від коронавірусу компанії Moderna, є фрагментами гумових кришок від ампул, повідомляє Noticia.

Про це заявило в неділю Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії. Раніше стало відомо, що в виробленої в Іспанії вакцині Moderna знайшли сторонні домішки.

Відзначається, що після проведеної перевірки в зразках препарату з вказаної партії не було зафіксовано ніяких домішок, які могли б вплинути на його якість.

Разом з тим, сторонні речовини чорного кольору, виявлені в п'яти ампулах і шприцах, виявилися фрагментами гумових кришок, які закривають ампули. Вони могли відколотися в результаті неправильного проколювання кришки шприцом. Робити це, згідно з рекомендаціями відомства, необхідно під прямим кутом.

У МОЗ вважають, що визнавати партію бракованої не слід, і вакцинацію на Окінаві можна продовжити.

На цьому тижні влада Японії оголосила про припинення використання близько 1,63 млн доз вакцини Moderna з трьох партій, вироблених на території Іспанії. Розмір невідомих часток, виявлених в них, досягає декількох міліметрів. Агентство Kyodo повідомляло, що невідомі компоненти можуть бути частками металу, оскільки вони реагують на магніти. На момент оприлюднення заяви МОЗ місцева влада вже запровадила жителям Японії близько 170 тисяч доз вакцини з бракованих партій.