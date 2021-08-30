Таллінн відмовив у візі дипломату з РФ

У відповідь на висилку естонського дипломата з Росії Таллінн відмовив у видачі візи одному російському дипломатові, повідомляє Делфи.

У міністерстві закордонних справ Естонії послалися на те, що в дипломатії прийнято дзеркально відповідати на висилку дипломата.

"В даному випадку МЗС бажає покласти край ситуації, що склалася і сподівається, що Російська Федерація, незважаючи на свою асиметричну реакцію, утримається від подальшого загострення ситуації, - вказується в повідомленні прес-служби естонського МЗС. - Естонія зацікавлена в хороших і конструктивних відносинах з усіма своїми сусідами, але для цього потрібно аналогічна воля і від Росії ".

На початку липня РФ вислала з країни консула естонського генконсульства в Санкт-Петербурзі Марта Лятте. У відповідь Таллінн оголосив персоною нон грата дипломата з Росії, після чого на початку серпня було несиметричне рішення російської влади про висилку ще одного естонського дипломата - співробітника посольства Естонії в Москві.