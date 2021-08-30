Радбез ООН прийняв резолюцію щодо талібів: Китай і РФ утрималися

Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликала радикальний ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, не заважати евакуації. Під час голосування Росія і Китай утрималися, повідомляє Деловая столица.

Ініціатором прийняття резолюції стала Франція.

Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу, Росія і Китай утрималися.

Згідно з резолюцією, таліби мають забезпечити доступ до кількох пропускних пунктів виїзду або вильоту з Афганістану, включаючи міжнародний аеропорт в Кабулі. Всім, хто залишає країну, має бути гарантована повна безпека.

Документ також передбачає активізацію зусиль з надання гуманітарної допомоги.