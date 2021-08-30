Поїзди між Польщею та Україною можуть відновити: названо дату

У розкладі повідомлень компанії Polskie Linie Kolejowe на осінь з'явилися два поїзди з Перемишля до Києва, один з Перемишля до Одеси і один з Вроцлава до Львова (безпересадочний вагон), повідомляє РБК-Украина.

Згідно з розкладом, курсувати поїзди почнуть з 15 вересня. Правда, офіційної інформації про відновлення сполучення між Польщею і Україною ні від Polskie Linie Kolejowe, ні від Укрзалізниці поки немає.

Недоступна також можливість бронювання квитків на рейси, які з'явилися в розкладі.

Зазначимо, що до 31 серпня в Польщі діє урядова заборона на пасажирські залізничні перевезення з Україною. У той же час нового розпорядження, яке б продовжувало дію цієї заборони, на даний момент немає.

Скріншоти з portalpasazera.pl

Скріншоти з portalpasazera.pl

Скріншоти з portalpasazera.pl

Автор: Роман Мирончук