МОЗ не буде насильно вакцинувати педагогів

Міністерство освіти не буде ініціювати примусову вакцинацію працівників сфери освіти від коронавірусу, а замість цього проводить просвітницьку роботу, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прессекретар Міністерства охорони здоровʼя Роман Борщ в ефірі телеканалу "Україна 24". Представник МОЗ зазначив, що педагоги є однією з основних груп ризику, "адже це ті люди, які щоденно у своїй роботі контактують з великою кількістю людей, і мають підвищений ризик захворіти на COVID-19".

Борщ нагадав, що при переході в жовту або помаранчеву зону карантину навчальні заклади зможуть продовжувати очне навчання тільки якщо там буде 80% та більше вакцинованих працівників.

"Це є одним з найперших заходів, які мають стимулювати вчителів і працівників освіти щепитися і таким чином вберегти себе, своїх рідних, колег, і забезпечити таким чином очне навчання… Також ми продовжуємо спільно з Міністерством освіти та науки і просвітницьку роботу, забезпечуємо всією необхідною інформацією про процес вакцинації, про вакцини" , — зазначив він.

Борщ також прокоментував можливість примусової вакцинації.

"Я скажу, що вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною і безоплатною. Наразі не передбачено ніякої примусової вакцинації. Є в нас постанова Кабінету міністрів, яка чітко регламентує, в яких випадках може працювати заклад чи не може… Наразі в Міністерстві не розглядається будь-який примусовий елемент або щеплення будь-яких груп населення" ,- сказав він.

Представник МОЗ також повідомив, що станом на 29 серпня, "якщо брати загалом працівників освіти, майже 890 тисяч щеплень було проведено".