Байден дозволив військовим мстити за теракти в Кабулі
Президент США Джо Байден дозволив американським військовим в Афганістані будь-яку помсту за вбитих у Кабулі побратимів по службі, повідомляє Лента.Ру.
Про це заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.
"Президент чітко дав зрозуміти командирам, що вони не повинні зупинятися ні перед чим і змусити терористів "Ісламської держави" заплатити за смерть американських солдатів", - сказала вона, додавши, що Байден чекає, що причетні до терактів будуть знайдені та знищені.