Київське метро відновило роботу в звичайному режимі
В Києва всі станції метро запрацювали у звичайному режимі. Неполадки в системі оплати на проїзд полагодили, повідомляє РБК-Україна.
Як стверджує КП "Київський метрополітен", всі станції столичної підземки знову запрацювали без обмежень.
"Станції метрополітену працюють без обмежень", - йдеться в повідомленні.
Також там додали, що збій в роботі системи оплати на проїзд полагодили.-
"Також за повідомленням КП "ГІОЦ" несправності в роботі системи оплати проїзду ліквідовані. Система функціонує в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
Автор: Наталя Скороход