Київське метро відновило роботу в звичайному режимі

В Києва всі станції метро запрацювали у звичайному режимі. Неполадки в системі оплати на проїзд полагодили, повідомляє РБК-Україна.

Як стверджує КП "Київський метрополітен", всі станції столичної підземки знову запрацювали без обмежень.

"Станції метрополітену працюють без обмежень" , - йдеться в повідомленні.

Також там додали, що збій в роботі системи оплати на проїзд полагодили.-

"Також за повідомленням КП "ГІОЦ" несправності в роботі системи оплати проїзду ліквідовані. Система функціонує в звичайному режимі" , - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Скороход