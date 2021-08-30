Афганістан покинув останній американський літак

Останній американський літак покинув аеропорт столиці Афганістану Кабула. Таким чином виведення американських військових з країни завершено, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили в Міністерстві оборони США. Федеральне управління цивільної авіації уточнило, що аеропорт більше не під контролем Сполучених Штатів.

"Найдовша війна в Америці закінчується після 20 років, коли останні війська США виїхали з Афганістану, завершивши остаточний, шалений авіапереліт", - йдеться в повідомленні.