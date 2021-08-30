Україна готується до першої місії на Місяць

В рамках місії вартістю $1,5 млн на Місяць доставлять вироблену в Україні техніку для наукових досліджень. До цього техніку на Місяць доставляли тільки США, Китай і РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Запуск здійснить британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюк. Про це сам Танасюк розповів на пресконференції.

"Це дуже важлива подія. Ми сьогодні анонсуємо першу українську місію на Місяць" , - сказав він.

Місія доставить на Місяць камери та радіаційні сенсори, які виготовлені українськими інженерами та протестовані компанією спільно з Конструкторським бюро "Південне", Науково-виробничим підприємством "Меридіан" ім. Корольова, підприємством "Екотест" та "ТитанЕра".

"Про цей проект дізнаються в усьому світі, адже Україна стане однією з небагатьох країн, яка змогла успішно доставити науковий вантаж на Місяць" , - додав Танасюк.

Spacebit - приватна британська компанія, яка розробляє технології космічної робототехніки для місячних і планетарних місій, працює над інструментами аналізу космічних даних та роботизованими концепціями дослідження космосу, які включають штучний інтелект і передову мікробототехніку. Spacebit була заснована у 2014 році українцем Павлом Танасюком.