Ще в одному російському модулі МКС з'явилися тріщини

При обстеженні російського сегмента Міжнародної космічної станції (МКС) ще в одному модулі - "Заря" - виявилися нові непрямі тріщини, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це заявив генеральний конструктор ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає російське видання "Теперішній час". Він побоюється, що з часом тріщини почнуть розповзатися.

За словами Соловйова, системи російського сегмента МКС сильно зношені. Виробники обладнання не дають гарантію, що після 2025 року воно не почне виходити з ладу, додав генеральний конструктор. В основному це стосується герметичності корпусу і складних обчислювальних засобів, які виробили свій ресурс.

"На словах всі переконують, що нічого не зламається, але підписи під документом не ставлять" , - сказав генеральний конструктор.

"В кінці липня відбулося засідання президії науково-технічної ради "Роскосмосу", де зазначалося, що станція ледве дихає" , - зазначив Соловйов.

Раніше експерт спрогнозував лавиноподібний вихід з ладу численних елементів на станції після 2025 року, а витрати Росії на МКС оцінював у 10-15 мільярдів рублів.