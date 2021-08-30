ЄС змінив обмеження для в'їзду іноземців з шести країн

За інформацією CNN Європейський союз рекомендував країнам, які входять до нього відновити обмеження, пов'язані з коронавірусом, та заборонити в'їзд туристів з США та п'яти інших країн, повідомляє Лента.Ру.

Крім США в стоп-лист також потрапили Ізраїль, Косово, Ліван, Чорногорія та Північна Македонія. Як зазначає телеканал, дані рекомендації не є обов'язковими.

Це означає, що кожна країна-член ЄС повинна визначити, чи дозволяти повністю вакцинованим мандрівникам поїздки до ЄС через несуттєві причини.