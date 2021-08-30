На Донбасі загинув український військовий
Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Пораненого терміново евакуювали та доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні в Facebook ОТУ.
Відзначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.
Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.