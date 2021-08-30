На Донбасі загинув український військовий

На Донбасі загинув український військовий

Збройні формування Російської Федерації 30 серпня обстріляли позиції українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Пораненого терміново евакуювали та доставили в лікувальний заклад. Стан його здоров'я середнього ступеня тяжкості", - уточнюється в повідомленні в Facebook ОТУ.

Відзначається, що українські військові відповіли вогнем, а про дії збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Командування Об'єднаних сил висловило співчуття рідним і близьким загиблого захисника.

Один воїн ОС загинув, один отримав поранення в результаті російського обстрілу, - ОТУ Північ 01

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