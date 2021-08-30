Таліби будуть судити депортованих з Європи афганців

У Талібані заявили, що приймуть назад усіх афганських мігрантів, чиї клопотання про надання притулку були відхилені в Європі, але вони повинні будуть постати перед судом, повідомляє Ліга.net.

Про це в інтерв'ю австрійській газеті Kronen Zeitung сказав представник Талібану Забіулла Муджахід.

"Чи прийме ваш уряд назад афганських громадян, які не отримали право на притулок в Німеччині і Австрії і, можливо, зробили кримінальні злочини?" , - поставив питання журналіст.

"Так. Їх доставлять до суду. Суд повинен вирішити, як вчинити з ними" , - сказав представник талібів.

The Guardian пише, що уряд Австрії, очолюваний консерваторами, спочатку зайняв жорстку позицію щодо афганських прохачів притулку та біженців у Європейському союзі. Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер говорив, що Австрія повинна продовжувати депортувати осіб, яким було відмовлено у притулку, назад до Афганістану.

Тепер міністр вважає, що це більше неможливо, але сказав, що в сусідніх країнах мають бути створені "центри депортації", які могли б прийняти мігрантів.