Україна може вступити в НАТО під час війни - посол альянсу

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков в інтерв'ю заявив, що Україна може стати членом альянсу попри те, що зараз йде війна з Росією, повідомляє Новое время.

«У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, в кінці кінців союзники повинні бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення приймається колективно» , - пояснив Вінніков.

За словами посла, НАТО зацікавлене в тому, щоб агресія Росії проти України залишалася «червоною лінією» для Альянсу.

З огляду на російську агресію сили НАТО збільшують свою присутність в Чорному морі. Вінніков зазначив, що такі дії альянсу є «чіткими, конкретними кроками солідарності та підтримки», які НАТО планує продовжувати.