Авіакомпаніям США заборонили польоти над Афганістаном

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило цивільним перевізникам польоти над всією територією Афганістану, за винятком одного маршруту уздовж східного кордону країни. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні регулятора, повідомляє ТАСС.

"Цивільні авіаперевізники можуть продовжувати використовувати маршрут для реактивних повітряних суден уздовж східного кордону для обльоту. Будь-який цивільний авіаперевізник, який направляється до Афганістану або з Афганістану, а також прямує через повітряний простір країни, повинен попередньо отримати дозвіл управління" , - вказується в тексті.