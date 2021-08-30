Авіакомпаніям США заборонили польоти над Афганістаном

Авіакомпаніям США заборонили польоти над Афганістаном

Федеральне управління цивільної авіації США заборонило цивільним перевізникам польоти над всією територією Афганістану, за винятком одного маршруту уздовж східного кордону країни. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні регулятора, повідомляє ТАСС.

"Цивільні авіаперевізники можуть продовжувати використовувати маршрут для реактивних повітряних суден уздовж східного кордону для обльоту. Будь-який цивільний авіаперевізник, який направляється до Афганістану або з Афганістану, а також прямує через повітряний простір країни, повинен попередньо отримати дозвіл управління", - вказується в тексті.
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