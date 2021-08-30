Зеленський з першою леді прибули до США

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Вашингтона (США) на запрошення американського лідера Джозефа Байдена, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією пресслужби глави української держави, на порядку денному візиту - зустріч лідерів України та США у форматі один-на-один та в розширеному складі делегацій.

Також відбудеться ряд важливих зустрічей Зеленського з американськими чиновниками. Як планується, представники України та США підпишуть ряд документів. Програма візиту розрахована на кілька днів і охопить ряд міст на Східному і Західному узбережжі США.

У свою чергу, Олена Зеленська заявила про намір запуску україномовного аудіогіда в садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон і зустрічі з жінками Power women. Також вона повідомила про відкриття "Українського дому", відвідування музею Голокосту, робочих зустрічах у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско, візит до художньої галереї De Young.