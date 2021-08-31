Багаті американці стали ще багатшими

Дохід від активів став важливим джерелом багатства для американців, але разом з тим привів до посилення економічної нерівності в країні, повідомляє "Лента.ру".

За останні кілька десятиліть показники по цьому джерелу прибутку росли в найбільш процвітаючих регіонах країни, але в 90 відсотках бідних областей вони залишалися на попередньому рівні.

Прибуток від активів, включаючи акції, здавання нерухомості в оренду і відсотки, зараз в середньому по країні становить п'яту частину особистого доходу. Однак у більшості американців таких ресурсів мало. Їх єдиними активами є їх власне житло і пенсійні рахунки, чого часто немає у громадян з низьким заробітком.

Група з економічних інновацій з округу Колумбія встановила в своєму недавньому звіті, що розрив між багатими і бідними областями країни зростає в геометричній прогресії. У період з 1969 по 1990 роки різниця в середньому доході від активів між двома групами регіонів подвоїлася, а в період з 1990 по 2019 року збільшилася в шість разів.

Прибуток від активів зазвичай зосереджений в округах, які є центрами фінансів, гірничодобувної промисловості, технологій і туризму. За даними групи з економічних інновацій, зростання цифрової економіки (електронної комерції із застосуванням цифрових технологій) і пом'якшення грошово-кредитної політики збільшили розрив між бідними і багатими американцями. Завдяки цим процесам власники активів отримали ще більший дохід і «надприбуток від технологічних компаній».

Активи практично відсутні у більшої частини населення в районі гірського ланцюга Аппалачі, середнього заходу і далекого півдня країни. Розрив у рівні добробуту дуже великий в мегаполісах, так як доходи технологічних і фінансових центрів стрімко ростуть. Наприклад, в нью-йоркському районі Манхеттен середній дохід сім'ї вдвічі вище, ніж в сусідньому районі Бронкс. Існує також розрив в расовому багатстві.