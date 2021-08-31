Річарду Гіру – 72: як виглядав актор у молодості

Популярний голлівудський актор, володар безліч нагород, зокрема "Золотого глобуса", – Річард Гір – 31 серпня святкує день народження. ﻿ Сьогодні йому виповнюється 72 роки, повідомляє Обозреватель.

Про цього актора чув практично кожен, а фільми з його участю переглядали по кілька разів. Річард Тіффані Гір народився в сім'ї англо-ірландського походження в 1949 році. Його батько – Гомер Джордж Гір – був страховим агентом, а мати – Доріс Анна Тіффені – домогосподаркою.

Річард Гір в юності.

Річард виріс на сільській фермі та після закінчення школи вирушив у Массачусетський університет на факультет філософії та режисури. Провчившись два роки, він покинув університет і вирішив стати музикантом. Він спробував грати на трубі, але незабаром зрозумів, що ця справа не для нього.

Незабаром він з'явився в спектаклі Grease в Лондоні, де зіграв головну роль. Після цього він повернувся в Штати і взяв участь в бродвейському мюзиклі.

Молодий Річард пробувався на різні ролі і незабаром майбутньою зіркою зацікавився режисер Річард Брукс, який запропонував йому хоч і невелику роль у кінострічці "У пошуках містера Гудбара", але знакову.

У 1980 році відбувся тріумф Гіра у фільмі "Американський жиголо". Дуже скоро Річард Гір став одним із найпопулярніших акторів Голлівуду, а також новим секс-символом. На нього посипалося безліч пропозицій знятися у фільмах.

Серед відомих акторських робіт Гіра такі фільми, як "Осінь в Нью-Йорку", "Хатіко: найвірніший друг", "Красуня", "Первісний страх", "Давай потанцюємо", "Чикаго", "Дні жнив" та інші.

Голлівудський актор позує для папараці.

Актор завдяки своїй зовнішності завжди був на піку популярності серед дам. Незважаючи на те, що ним захоплювалися жінки з усього світу, у Річарда не було занадто бурхливе життя. Його перший тривалий роман трапився, коли йому було 22 роки. Потім були інші не менш серйозні стосунки.

Актор Річард Гір із різними зачісками.

Актор був одружений двічі. Перший шлюб був із Сінді Кроуфорд, який тривав 5 років, а вдруге Гір одружився через сім років після попередніх стосунків з акторкою Кері Лоуелл. У Річарда є син на ім'я Гомер.

Сімейну ідилію зруйнував пристрасний роман, який закрутився між Річардом і телеведучою з Індії. Любовна історія тривала багато місяців, а в 2013 році, коли дружина Гіра дізналася про це, – подружжя розлучилося.

У 2018 році Гір знову одружився. Його обраницею стала Алехандра Сільва. Закохані відзначили свято в Іспанії і Нью-Йорку. Пара виховує двох синів.