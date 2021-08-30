До Афганістану повернувся екс-соратник Усами бен Ладена

В Афганістан повернувся Амін аль Хак, соратник і колишній керівник особистої охорони терориста і лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена. Його приїзд відбувся буквально за кілька годин до остаточного виведення американських військ з країни, повідомляє Обозреватель.

За даними Daily Mail аль Хак прибув у своє рідне місто в провінції Нангархар. Також відповідні відео 30 серпня оприлюднили в Twitter афганський журналіст Білал Сарварі та головний редактор журналу Newline, фахівець по Близькому Сходу Хасан Хасан

Відомо, що Амін аль Хак був головним постачальником зброї для "Аль-Каїди". В Афганістані він не з'являвся понад 20 років. У 2008-му його затримувала пакистанська розвідка, але у 2011-му – через пів року після ліквідації бен Ладена – відпустили, заявивши, що арешт був проведений помилково, а зв'язок з терористом №1 правоохоронці "довести не змогли".

У Міністерстві оборони США на запит видання заявили, що це питання до розвідки, а в Держдепартаменті від коментарів відмовилися.

Dr. Amin-ul-Haq, a major al-Qaeda player in Afghanistan, Osama Bin Laden security in charge in Tora Bora, returns to his native Nangarhar province after it fell to the Taliban. Dr. Amin became close to OBL in the 80s when he worked with Abdullah Azzam in Maktaba Akhidmat. pic.twitter.com/IXbZeJ0nZE - BILAL SARWARY (@bsarwary) August 30, 2021