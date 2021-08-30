До Афганістану повернувся екс-соратник Усами бен Ладена
В Афганістан повернувся Амін аль Хак, соратник і колишній керівник особистої охорони терориста і лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена. Його приїзд відбувся буквально за кілька годин до остаточного виведення американських військ з країни, повідомляє Обозреватель.
За даними Daily Mail аль Хак прибув у своє рідне місто в провінції Нангархар. Також відповідні відео 30 серпня оприлюднили в Twitter афганський журналіст Білал Сарварі та головний редактор журналу Newline, фахівець по Близькому Сходу Хасан Хасан
Відомо, що Амін аль Хак був головним постачальником зброї для "Аль-Каїди". В Афганістані він не з'являвся понад 20 років. У 2008-му його затримувала пакистанська розвідка, але у 2011-му – через пів року після ліквідації бен Ладена – відпустили, заявивши, що арешт був проведений помилково, а зв'язок з терористом №1 правоохоронці "довести не змогли".
У Міністерстві оборони США на запит видання заявили, що це питання до розвідки, а в Держдепартаменті від коментарів відмовилися.