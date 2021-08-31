Зростання цін обрушило плани Європи на стабільність

Інфляція в Німеччині підскочила до рекордного рівня з 2008 року. Як стверджує Bloomberg, споживчі ціни в країні зросли на 3,4 відсотка в серпні. Цей показник сильно перевищує планові два відсотки, встановлені Європейським центральним банком для єврозони, повідомляє Лента.Ру.

Інфляція в Іспанії теж досягла максимуму і склала 3,3 відсотка. Плани на стабільність цін були порушені стрибком вартості енергії та проблемами з поставками.

Досі політики стверджували, що нинішнє зростання інфляції - тимчасове. Однак скорочення поставок спонукає все більше і більше компаній підвищувати вартість товарів і послуг, і ця тенденція може призвести до постійного зростання цін.

Разом з тим зростання вартості імпортних товарів в Німеччині склав 15 відсотків у річному вираженні. Це найвищий показник за чотири десятиліття. При активно зростаючих цінах на імпорт підприємствам стає важче забезпечувати поставки сировини. Інфляційні очікування в зоні євро теж досягли рекордного рівня в таких індустріях, як промисловість, торгівля і будівництво.

Зростання цін на товари здебільшого обумовлені перебоями в ланцюжках поставок, викликаних численними локдаунамі та обмеженнями на пересування через коронавірус. Вартість продуктів підвищується по всьому світу, а продавці скаржаться на порожні полиці. Інший важливий фактор, що викликав таку сильну інфляцію в Європі, - зростаючі ціни на енергію. Вартість ф'ючерсів на електрику досягла історичного максимуму цієї зими. Причиною такого різкого стрибка стало скорочення поставок газу з Росії.