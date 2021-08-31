У США розкрили підсумкові втрати в Афганістані

За майже 20-річне перебування в Афганістані США втратили понад дві тисяч осіб. Про це у вівторок, 31 серпня заявив під час брифінгу голова Центрального командування ВС США (CENTCOM), генерал Кеннет Маккензі, повідомляє Кореспондент.

"Це була важка місія. За цей час було вбито 2461 американських військових і цивільних та понад 20 тисяч поранено" , - сказав він.

Він уточнив, що в ці цифри входять 13 американських військових, що загинули в результаті теракту в аеропорту Кабула 26 серпня.