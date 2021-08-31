Вашингтон визначився з кандидатурою посла в Україні
Вашингтон вже визначився з кандидатурою на посаду посла в Україні, проте його ім'я поки не називають до завершення необхідних політичних і бюрократичних процедур по його призначенню. Про це в понеділок, 30 серпня розповів колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю телеканалу Дом, повідомляє Кореспондент.
"Після того, як адміністрація Байдена запропонує кандидатуру посла, за нього повинні будуть проголосувати в Сенаті", - розповів Тейлор.
Він акцентував, що перед новим послом стоїть важливе завдання - зміцнити зв'язки між урядами США та України.
"Він або вона повинен приймати повідомлення від українського уряду в Києві, робити їх зрозумілими для Вашингтона, відправляти їх до Вашингтона. Потім - приймати повідомлення з Вашингтона і працювати з урядом у Києві", - сказав дипломат.
Він нагадав, що в штаті немає посла в Україні вже понад два роки, протягом 1,5 року в Києві працює лише тимчасова повірена Крістіна Квін.
"Вона відмінно працює. Але важливо, щоб в США був свій уповноважений, затверджений Сенатом посол США в Україні", - зазначив Тейлор.