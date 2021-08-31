Мілевський йде з футболу

Знаменитий український футболіст Артем Мілевський завершує професійну кар'єру, інформує журналіст Андрій Сеньків, повідомляє Новое время.

Про закінчення виступів 36-річного екснападника Динамо він розповів в YouTube-програмі ТаТоТаке. Останнім клубом Мілевського був український Минай, який він покинув у травні 2021 року.

Також нападник виступав за білоруський Динамо-Брест, хорватські Хайдук і Спліт, російський Тосно, румунську Конкордію, угорську Кишварду і турецький Газіантепспор.

Мілевський тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази - Кубок України, а також тричі - Суперкубок України. Також він виступав на ЧС-2006 та Євро-2012.

Раніше від підписання футболіста відмовився інший клуб української Прем'єр-ліги - львівський Рух.