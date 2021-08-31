Байден пояснив, чому не продовжив евакуацію з Афганістану

Президент США Джо Байден заявив, що не став продовжувати терміни евакуації з Афганістану через рекомендації військового командування, повідомляє Новое время.

«На їхню думку, завершення нашої військової місії було кращим способом зберегти життя наших військовослужбовців і забезпечити в перспективі виїзд з Афганістану тих цивільних осіб, які хочуть це зробити в майбутні тижні або місяці» , - заявив Джо Байден.

Глава Білого дому відзначив, що віддав доручення голові Держдепу Ентоні Блінкену надалі скоординувати дії США з союзниками, щоб забезпечити подальший вільний виїзд з Афганістану для американців, афганців і громадян інших країн.

Байден зазначив, що бойовики Талібану обіцяли не перешкоджати виїзду людей з Афганістану. Президент США вважає, що «світ буде домагатися виконання цих зобов'язань від талібів».