День свахи: 31 серпня свята, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються день блогу, Міжнародний день обізнаності про передозування, День "Ми любимо мемуари", День традиційної африканської медицини, повідомляє УНИАН.

У США - День штату Південна Кароліна, День їжі на свіжому повітрі, День діатомової землі, день свахи, День "Люблю судитися разом з адвокатами", День суміші із сухофруктів і горіхів, в Сінгапурі - День вчителя, в Киргизстані - День Незалежності, в Молдові - День державної мови, в Таїланді - День Незалежності, в Узбекистані - День пам'яті жертв репресій, в Польщі - День солідарності і свободи, в Малайзії - День Незалежності, в Афганістані - День єдності белуджі і пуштунів.

Пам'ятні дати 31 серпня, річниці та події

У цей день в 1873 році в Канаді було сформовано перший підрозділ королівської поліції.

У 1951 році в Дюссельдорфі надійшла в продаж перша довгограюча грамплатівка зі швидкістю обертання 33 1/3 обороту в хвилину.

У 1955 році на виставці в Чикаго інженер General Motors Вільям Кобб продемонстрував своє творіння - автомобіль з сонячними батареями. Це був прорив, "зелені" мріяли, що незабаром всі будуть їздити на екологічно чистих машинах. На жаль, до цих пір подібні автомобілі не отримали масового поширення через занадто низький ККД.

У 1993 році каліфорнійська компанія "Літтон Індастріз", великий виробник техніки оборонного призначення і озброєнь, виграла рекордну суму в судових процесах у справах про патенти - вона отримала 1,2 млрд доларів від компанії "Ханівелл" за використання нею авіаційних навігаційних систем.

31 серпня 1995 року в Клівленді відкрилися Музей і Зал слави рок-н-ролу. Клівленд обгрунтував свої претензії називатися батьківщиною рок-н-ролу відкриттям радіо "WMMS" і тим, що там працював DJАлан Фрід, який придумав термін "rock 'n' roll" на початку 1950-х. Експозиція Музею рок-н-ролу присвячена найбільш відомим і впливовим діячам епохи рок-н-ролу: виконавцям, продюсерам та іншим особам, які надали значний вплив на музичну індустрію. Будівля музею була побудована за проектом архітектора Бей Юйміна-автора піраміди Лувру в Парижі, бібліотеки імені Джона Кеннеді в Бостоні, світового торгового центру в Балтіморі, Фаунтейн-плейс в Далласі, банку OCBC в Сінгапурі та інших будівель. На першому засіданні Організаційного комітету була названа перша десятка членів Залу слави рок-н-ролу.

Ними були оголошені Чак Беррі, Джеймс Браун, Рей Чарльз, Фетс Доміно, брати Еверлі, Джеррі Лі Льюїс, Літтл Річард, А також покійні Сем Кук, Бадді Холлі і Елвіс Преслі. Нові члени залу оголошуються щорічно. На церемонії "введення в зал" вони, як правило, дають концерт. Членами залу є не тільки рокери. Серед них багато визнаних майстрів ритм-енд-блюзу, в тому числі Ел Грін і Марвін Гей, а також деякі репери, наприклад, Грендмастер флеш.

У 1997 році компанія "The Microsoft Network" транслювала концерт "U2" з Дубліна. Користувачі мали можливість змінювати ракурс камер.

У 1997 році американець Девід Мінан пройшов, танцюючи чечітку, 45,45 км за 7 годин, встановивши тим самим світовий рекорд. Він пересувався вулицями містечка Ред-Бенк, що в штаті Нью-Джерсі. Незважаючи на те, що відстань здається відносно невеликою, його підкорення зажадало від Девіда декількох років постійних тренувань, так як такий тривалий безперервний танець вимагає неймовірної концентрації і витривалості.

Того дня в 1997 році в автомобільній катастрофі в Парижі загинула принцеса Уельська - Діана. Автомобіль, в якому Леді Ді і Доді аль-Файєд - син єгипетського мільярдера Мохаммеда Аль-Файєда, намагалися піти від переслідування папараці, на величезній швидкості в'їхав у тунель перед мостом Альма на набережній Сени і врізався в опору. Доді загинув миттєво, а Діана близько години вмирала в уламках понівеченого металу під спалахами камер журналістів, що прибули до місця трагедії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 31 серпня вшановує пам'ять двох мучеників - рідних братів Флора і Лавра. Інші назви свята:" Фролов день", "Кінське свято", "Конячники". У цей день за старих часів коней годували досхочу, на них не працювали, навіть на скачки не сідлали. Ще була така проблема - якщо 31 серпня вранці птах у вікно стукає - ввечері щастя трапиться.

Що сьогодні не можна робити

Не слід палити траву - до пожежі. Не рекомендується в цей день щось сіяти або садити - не дасть плодів. Не беріть нічого в борг.

Прикмети на 31 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

повітря прозоре - до погіршення погоди;

небо хмуриться - скоро холоди настануть.

Іменини 31 серпня

Іменини у Дениса, Івана, Євгена, Михайла, Іларіона та Георгія.