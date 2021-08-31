Прессекретар Навального покинула РФ

Прессекретар російського політв'язня Олексія Навального Кіра Ярмиш покинула РФ. Інформацію про її від'їзд російському «Інтерфаксу» 30 серпня підтвердили два джерела. Один з них уточнив, що Ярмиш поїхала до Гельсінкі, повідомляє Дзеркало тижня.

16 серпня Кірі Ярмиш винесли вирок: Преображенський районний суд Москви дав їй півтора року обмеження волі за так званою «санітарною справою».

27 серпня захист подав апеляційну скаргу. Не чекаючи її розгляду, Ярмиш перетнула кордон, поки вирок не набрав чинності. Серед іншого, він передбачає заборону покидати межі Московської області та брати участь в масових заходах.

«Санітарну справу» відкрили в січні 2021 року. 10 осіб звинуватили в тому, що вони в соціальних мережах закликали людей виходити на акції на підтримку Навального, тим самим провокуючи їх до порушення карантину і піддаючи ризику заразитися коронавірусом.