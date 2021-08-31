У Бразилії дівчину вбило струмом від мобільника

У Бразилії молода дівчина загинула після того, як під час блискавки вона отримала електричний розряд від свого смартфона, повідомляє УНІАН.

За інформацією Globo інцидент стався вранці 29 серпня в місті Сантарен, розташованому на півночі країни.

Перед загибеллю 18-річна Раджа Феррейра де Олівейра перебувала у своєму будинку. Вона користувалася телефоном, коли той заряджався від електромережі. Раптово вона отримала сильний удар струмом і знепритомніла.

Її рідні не стали чекати на медиків — вони надали їй першу допомогу і самостійно відвезли дівчину до лікарні. Але попри всі їхні зусилля, після прибуття до міської лікарні Раджа померла.

Примітно, що вона стала не першою мешканкою країни, яка в момент смерті користувалася телефоном. За кілька днів до її смерті в іншому місті загинув Семао Таварес - в нього влучила блискавка, коли він розмовляв через телефон.