Афганських біженців в Одесі прихистила місцева громада

Біженців, які прибули з Афганістану до Одеси, поселили у своїх будинках представники місцевої афганської громади, повідомляє УНІАН.

Про це журналістам розповіла керівник Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк.

За її словами, людей, евакуйованих з аеропорту Кабула і доставлених до Одеси з аеропорту "Бориспіль", розмістили у своїх будинках представники афганської діаспори Одеси. В цей час іншого житла у біженців немає.

На оформлення 133 осіб, з яких більша частина - діти, знадобилося близько доби. Багато з них прибули без документів.

Серед біженців - двоє немовлят, одному - 7 днів, іншому - 10 днів. Матір одного з немовлят госпіталізували - у неї ускладнення після пологів.