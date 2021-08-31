Між Україною та Польщею відновлюють ж/д сполучення

Польська залізнична компанія Polskie Linie Kolejowe оновила розклад на осінь. У ньому з'явилися два потяги з Перемишля до Києва, один з Перемишля до Одеси та один з Вроцлава до Львова (безпересадний вагон), повідомляє Кореспондент.

За даними Yavp.pl згідно з розкладом, курсувати потяги почнуть з 15 вересня. Портал підкреслює, що офіційної інформації про відновлення сполучення між Польщею та Україною ні від Polskie Linie Kolejowe, ні від Укрзалізниці поки немає. Недоступна також можливість бронювання квитків на рейси, які з'явилися в розкладі.

Відзначимо, що до 31 серпня включно в Польщі діє урядова заборона на пасажирські залізничні перевезення з України. Разом з тим розпорядження про продовження мораторію - немає.