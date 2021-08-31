Ринок палива: чому пальне дешевшає, але так повільно

Ціни на бензин і дизпальне під кінець серпня пішли вниз, причому помітно: деякі трейдери знизили їх більше, ніж на гривню. Головна причина – нові рекомендовані (а по суті директивні) граничні ціни на нафтопродукти, які Мінекономіки оприлюднило 26 серпня, повідомляє Сегодня.

Схоже, що припинилося зростання цін на автогаз, вони, нагадаємо, не регулюються.

Про те, що буде з цінами на пальне на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Нові "прайси" від Мінекономіки, які будуть діяти до 4 вересня, виявилися нижчими за попередні більше ніж на гривню для бензинів і більше ніж на 50 коп. для дизпального. Тепер максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,53 грн / л (-1,14 грн / л), на "звичайний" дизель – 28,11 грн / л (-0,53 грн / л).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Ціни на преміум-пальне і автогаз не регулюються.

Але середні ціни на вечір 30 серпня знизилися вдвічі менше, ніж рекомендувало Мінекономіки. Середня по Україні вартість бензинів упала на 44 і 51 коп. / л, дизель подешевшав на 28 коп. / л.

Як роз'яснили експерти, ціни по максимуму були знижені у великих брендів преміум-сегмента (WOG, OKKO, SOCAR, Shell, Паралель), а оператори середнього і нижнього цінового сегмента, де прайси нижче, і ціни зменшили не так значно.

По регіонах ціни змінювалися набагато помітніше і різноманітніше, ніж по мережах АЗС. Найбільше подешевшало пальне в Луганській області, де воно найдорожче: бензин А-92 – на 93 коп. / л, А-95 – на 1,01 грн / л., ДП– на 66 коп. / л. Найменше знизилися в Сумській області, де пальне найдешевше: бензини на – 11 і 13 коп. / л, ДП – на 6 коп. / л. У більшості областей бензини подешевшали на 40-60 коп. / л, ДП – на 20-30 коп. / л.

Середня ціна на автогаз майже не змінилася: плюс 2 коп. / Л за 6 днів. Але по окремих регіонах ціни підвищилися: найпомітніше зростання в Києві – на 28 коп. / Л (до 17,49 грн / л) і в Дніпропетровській області – на 11 коп. / л. У 10-ти областях газ подорожчав на 1-6 коп. / л, ціни збереглися в 13-ти областях.

Найвищі ціни, як і раніше, у двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 29,84 грн / л, газ – 17,83 грн / л. А дизель і А-95 – в столиці: відповідно 29,43 і 31,61 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 – 28,19 грн / л, А-95 – 29,16 грн / л, на ДП і автогаз – в Миколаївській області: 27,46 грн / л і 17, 25 грн / л.

Розкид цін зменшився по бензину А-92, збільшився за А-95 і ДП і не змінився по автогазу. По А-92 розкид становить 5,9% (1,65 грн / л), було 9,1%, по А-95 – 8,4% (2,45 грн / л), було 7,9%, по дизелю – 7,2% (1,97 грн / л), було 6,6%, по автогазу – 3,4% (0,58 грн / л).

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,86 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,69 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,92 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,48 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Головною причиною зниження цін на бензин і ДП Сергій Куюн та Геннадій Рябцев назвали публікацію нових рекомендованих цін.

"Найпомітніше пальне подешевшало в мережах преміум-сегмента, де ціни близькі до рекомендованих Кабміном, інші трейдери, у яких ціни і так нижчі рекомендованих, будували свою цінову політику виходячи з того, щоб знизити їх по мінімуму, але не втратити при цьому клієнтів" , – говорить Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн додав, що, наприклад, мережа-дискаунтер "Авантаж" знизила ціну на всі види пального на 50 коп. / л: бензин А-92 подешевшав до 27,95 грн / л, А-95 – до 28,95 грн / л, ДП – до 26,35 грн / л.

"Автопорт" опустив ціну тільки на бензини на 1-1,1 грн / л: А-92 подешевшав до 29,98 грн / л, А-95 – до 30,53 грн / л; бензини і ДП подешевшали на 1-1,10 грн / л. Такі мережі як "БРСМ-Нафта", "Овіс", Mango знизили ціни на пальне в межах 0,1-1 грн / л.

Артем Куюн повідомив, що в Україні з 20 по 27 серпня оптова ціна на автогаз незначно зросла, склавши 29 840 грн / т, що майже не відбилося на роздробі.

Також експерт роз'яснив, чому автогаз так подорожчав за останній час.

"Перша причина – ціни на нафту , – аналізує Артем Куюн. – У липні-серпні ціни вперше з 2018 року перевищили 70 дол. / барель і потягнули за собою всі похідні нафти, в тому числі і LPG. Другою причиною стало підвищення глобального попиту на газ з боку нафтохімічних виробництв. Третя причина – структура споживання газу у світі в корені відрізняється від української. Головні сфери застосування зрідженого газу – домогосподарства (опалення і приготування їжі) і нафтохімія, на них припадає понад 70% попиту. У локдаун газу палили набагато більше – для обігріву будинків. Четверта причина – в розпал автомобільного сезону споживання газу зросло не тільки в Україні, але і в Польщі, на Балканах, в Росії. Висновок: закінчення епохи дешевого газу неминуче ".

Що може змінитися за тиждень

Прогнози всіх трьох експертів збігаються: в найближчий тиждень ціни бензин, дизпаливо та автогаз залишаться стабільними.

Але не все так райдужно. Геннадій Рябцев і Сергій Куюн відзначили, що починають діяти два односпрямованих фактори, які в середині вересня можуть розгорнути тренд і штовхнути ціни на пальне вгору. Це нафта, яка знову дорожчає – зараз ціна близько 72 дол. / барель (+5 дол. за тиждень) і почалася девальвація гривні (+28 коп. до долара або 1% за тиждень).

"Знову все дорожчає, нафту знову 72 долара за барель. Думаю, якщо не за підсумками цієї декади, то наступної це точно позначиться на цінах. За фактом можемо отримати до середині вересня пік початку серпня (30,24 грн за літр А-95 – Авт.) – резюмував Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев не виключає, що якщо долар на цьому тижні різко подорожчає (30 копійок і більше), то мережі нижнього цінового сегмента можуть підняти ціни на 15-20 коп. / л.

За словами Артема Куюна, підстав для падіння цін на газ як і раніше немає, але і для відчутного зростання цін причин не спостерігається.

І то добре, адже, з урахуванням поправки на збільшену витрату, ціна автогазу вже становить близько 75% ціни бензину А-92.