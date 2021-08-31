Отримати спадок у 2021 році швидко і без проблем: інструкція
Українець може отримати спадок без проблем, якщо встигне вчасно подати документи і вибере правильний порядок їхньої подачі. Про це розповіла керівник громадянської практики ЮФ "Горецький і партнери", адвокат і медіатор Дарина Старовойтова, повідомляє UBR.
"Спочатку, що необхідно знати, так це те, що отримання спадщини – процес нешвидкий", – заявила вона.
Способи передачі спадщини:
- перший – за заповітом;
- другий – за законом.
У першому випадку, якщо померла людина не залишила заповіту, спадок розподіляється за законом у порядку черги за ступенем споріднення:
- перші претенденти – найближчі родичі: діти, батьки, чоловік або дружина;
- другі – сестри і брати, бабусі і дідусі;
- треті – рідні дядьки і тітки;
- за ними йдуть особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менше п'яти років до часу відкриття спадщини;
- далі – родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення.
Вкластися в часі
Головне – встигнути заявити про свої права на спадщину протягом шести місяців із дня смерті спадкодавця. За законодавством, нотаріусу дається півроку на пошуки спадкоємців, а також кредиторів померлого. Після закінчення цього терміну видається свідоцтво про право на спадщину.
Отже, як отримати спадок:
- Зібрати повний пакет документів. Тут необхідні оригінали таких документів: свідоцтва про смерть; які підтверджують родинні зв'язки з померлим; правовстановлюючі документи на нерухомість; що підтверджують наявність банківських рахунків;
- Звернутися до нотаріуса;
- Оцінити частку у спадщині. Кредити, позики та інші фінансові зобов'язання переходять спадкоємцям разом із усім майном. Якщо розмір боргів більший або дорівнює сумі спадщини, можливий варіант відмови від спадщини. Тоді потрібно подати нотаріусу відповідну заяву;
- Оплатити послуги нотаріуса і держмито;
- Отримати свідоцтво про право на спадщину.
Через шість місяців можна отримати свідоцтво про право на спадщину і зареєструвати права власності на майно на себе. Після видачі свідоцтва оскаржити його можливо буде тільки через суд.
Найпоширеніші помилки при отриманні спадщини:
- недотримання термінів подачі документів протягом шести місяців;
- неправильний порядок прийняття спадщини;
- наявність судових суперечок, які перешкоджають видачі свідоцтва про право на спадщину.