У Польщі назвали головний страх Росії

Польський публіцист Єжи Любах заявив в статті для видання Gazeta Polska Codziennie, що Москва «нічого не боїться так сильно, як зміцнення польсько-українського союзу». Переклад статті наводить InoSMI, повідомляє Лента.Ру.

На думку автора статті, про це свідчать «шалені атаки російської п'ятої колони в Польщі» на керівництво країни. Любах також звинуватив Росію в прагненні нав'язати всім сусіднім народам «російські порядки». Він також заявив про те, що завершенням будівництва «Північного потоку-2» Росія «затягне газовий зашморг на шиї української держави».

У зв'язку з цим Любах впевнений, що Польща повинна допомогти Україні заради національних інтересів. При цьому полякам «необов'язково любити Україну, щоб вставати на її сторону в кожному конфлікті з Росією», додав він. Публіцист також заявив, що Польща є єдиним потенційним союзником України. Любах закликав українську владу приєднатися до ініціативи «Трьох морів». В іншому випадку весь регіон Центрально-Східної Європи може стати російсько-німецьким кондомініумом, заявив він.

«Ініціатива трьох морів» є об'єднанням 12 країн Євросоюзу, які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів.