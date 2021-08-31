США продовжать діппрісутствіе в Афганістані через Катар

США після виведення військ з Афганістану продовжать там дипломатичну діяльність з використанням можливостей свого консульства в столиці Катару Досі, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Интерфакс".

"Ми завершили свою військову місію в Афганістані та приступаємо до нової - дипломатичної" , - сказав він.

За його словами, для пов'язаної з Афганістаном дипломатичної діяльності буде використовуватися консульство США в Досі.

Американські дипломати до вильоту з Афганістану останнього літака США працювали на території кабульського аеропорту.