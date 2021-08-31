У мережі з'явилося фото з останнім військовим США, що залишає Афганістан
Фото з останнім американським військовослужбовцем, який залишає Афганістан, опублікував 31 серпня 18-й повітряно-десантний корпус США у Twitter, повідомляє "Известия".
«Це була неймовірно складна, напружена місія, наповнена безліччю складнощів, з постійними загрозами. Наші війська проявили витримку, дисципліну і співчуття. Нижче представлена фотографія останнього солдата, який покинув Афганістан», - йдеться в повідомленні корпусу.
За даними CBSNews, цим військовим є генерал-майор Кріс Донахью, який зображений на фото заходячи в літак C-17 у міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі.
«Його від'їзд закриває місію США по евакуації американців, союзників і вразливих афганців», - уточнив телеканал.