У мережі з'явилося фото з останнім військовим США, що залишає Афганістан

Фото з останнім американським військовослужбовцем, який залишає Афганістан, опублікував 31 серпня 18-й повітряно-десантний корпус США у Twitter, повідомляє "Известия".

«Це була неймовірно складна, напружена місія, наповнена безліччю складнощів, з постійними загрозами. Наші війська проявили витримку, дисципліну і співчуття. Нижче представлена фотографія останнього солдата, який покинув Афганістан» , - йдеться в повідомленні корпусу.

In awe of our Sky Dragon Soldiers.



This was an incredibly tough, pressurized mission filled with multiple complexities, with active threats the entire time. Our troops displayed grit, discipline and empathy.



Below is a picture of the last Soldier to leave Afghanistan. pic.twitter.com/LnhBGHUf0M - XVIII Airborne Corps (@ 18airbornecorps) August 30, 2 021

За даними CBSNews, цим військовим є генерал-майор Кріс Донахью, який зображений на фото заходячи в літак C-17 у міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі.