Курс валют НБУ на 31 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 серпня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 30 серпня, знизився до позначки 26.86 за 1 долар.
Євро подорожчав на 3 коп до 31.70 за 1 євро.
Курс рубля підвищився на 2 коп до 3.66 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів виріс на 1 коп до 36.97 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.35 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп до 6.94 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.860 100
|EUR
|євро
|31.696 300
|RUB
|рубль
|0.365 560
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.967 600
|CHF
|Швейцарський франк
|29.348 900
|PLN
|польський злотий
|6.938 800