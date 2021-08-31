Курс валют НБУ на 31 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 31 серпня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 30 серпня, знизився до позначки 26.86 за 1 долар.

Євро подорожчав на 3 коп до 31.70 за 1 євро.

Курс рубля підвищився на 2 коп до 3.66 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів виріс на 1 коп до 36.97 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп до 29.35 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп до 6.94 за 1 польський злотий.