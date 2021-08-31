На Харківщині чиновники привласнювали пенсії жителів ОРДЛО

СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури припинила масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій жителям ОРДЛО, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначено﻿ на офіційній сторінці УСБУ в Харківській області в Facebook до схеми були причетні посадові особи пенсійного фонду і банку, які, користуючись службовим становищем, вносили неправдиві відомості до бази даних.

"Зокрема, вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформляли банківські картки та отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина яких, можливо, вже померла" , - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, ця схема діяла протягом кількох років. За попередніми даними, таким чином вдалося привласнити близько 5 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили незаконно оформлені банківські карти та чорнову документацію, яка доводить незаконні операції з соціальними виплатами.

Двом учасникам схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) і ч 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) Кримінального кодексу України.