Каші на сніданок: 3 рецепти для смачного ранку

Це кукурудзяна каша на молоці зі смаженим бананом, норвезька рисова каша рисгорт з медом і молоком і запечена вівсянка з абрикосовим пюре. Усі ці рецепти можна покращувати на свій смак, повідомляє Сегодня.

На сніданок треба готувати те, що ви любите, починаючи від картопляних зраз і закінчуючи різними салатами. Але перше, з чим у нас асоціюється ранковий прийом їжі – каша. Щоби приготувати її оригінально, треба залучити кулінарну творчість і приготувати кашу у несподіваний спосіб, наприклад, запекти з фруктовою начинкою. Рецепти каш, які варто спробувати, знайдете нижче.

Кукурудзяна каша зі смаженим бананом

Фото: instagram.com/pp_recipes2021

Інгредієнти

Кукурудзяна крупа – 50 г

Молоко – 50 г

Банан (стиглий) -1/2 шт.

Кориця, цукор – за смаком

Спосіб приготування ⠀

Зварити кашу на слабкому вогні, додавши воду і молоко в пропорції 1:2. Банан нарізати кружечками і обсмажити на антипригарній сковороді з двох боків на слабкому вогні до потемніння. На кашу викласти банан, посипати корицею.

Норвезька каша рисгрот

Норвезька каша рисгрот / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Інгредієнти з розрахунку одна чашка – 240 мл

¾ чашки круглозернистого рису

1,5 чашки води

2,5 чашки молока

1 ст. л. топленого або вершкового масла

1 ст. л. меду

1 ст. л. цукру

по 1 ч. л. солі, ванільного екстракту

кориця, родзинки – за смаком

масло

Спосіб приготування

У сотейнику довести до кипіння рис з водою, зменшити вогонь і варити, доки практично вся вода не вбереться в рис (близько 10 хвилин). Додати молока, накрити кришкою і варити, помішуючи, доки більша частина молока не вбереться. Щоразу потрібно додавати молоко, коли попереднє вбралося в рис. Весь процес варіння має тривати 45-55 хвилин. Наприкінці додати в кашу масло, мед, цукор, сіль і ваніль, перемішати. Розкласти по тарілках, посипати родзинками і меленою корицею. Прикрасити маслом.

Запечена вівсянка з абрикосовою начинкою

Запечена вівсяна каша з абрикосами / Фото: instagram.com/shapovalovaludmila2410/

Інгредієнти

Вівсяна крупа – 30 г

Борошно цільнозернове – 15 г

Яйце – 1 шт.

Кефір – 50 г

Морква – 50 г

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Підсолоджувач

Кориця – 1/2 ч. Л.

Для начинки

Абрикоси – 100 г

Кукурудзяний крохмаль – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування