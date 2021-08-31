У Держдепі назвали умови для визнання режиму Талібану

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо рух Талібан хоче отримати визнання і допомоги міжнародної спільноти, то він повинен виконати низку умов, повідомляє Новое время.

У своєму зверненні Блінкен зазначив, що для цього таліби повинні дотримуватися своїх зобов'язань у забезпеченні свободи пересувань, поваги прав усіх афганців, включаючи жінок, формування інклюзивного уряду.

Також Талібан повинен не допустити, щоб Афганістан став базою для тероризму.

"Талібан прагне до міжнародного визнання і підтримки. Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити" , - підкреслив він.

За словами держсекретаря, Вашингтон буде стежити за діями, а не висловлюваннями бойовиків, зокрема за тим, як вони виконають обіцянку дозволити афганцям залишати країну.

Блінкен також зазначив, що будь-яка взаємодія з талібами буде визначатися виключно національними інтересами США.