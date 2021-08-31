Арестович розповів, що Зеленський запропонує Байдену

У ході зустрічі з президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський, який вже прибув до Вашингтона, не буде озвучувати прохання, зате має свої пропозиції, повідомляє УНІАН.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Арестовича, Зеленському слід встановити з Байденом особисті стосунки - "хімію" живого спілкування.

"І тут буде вирішено кілька стратегічних питань, оскільки мова йде про істотне збільшення оборонної взаємодії між США та Україною. Там розглядається кілька варіантів. Друге - енергетична сфера, там теж багато сюрпризів чекає, в тому числі по "Північному потоку-2". Щодо політичної частини - мова про те, щоб американський представник став частиною "Мінського" процесу у тому чи іншому варіанті" , - розповів він.

Україна, каже Арестович, хоче зробити внесок у обопільну безпеку країн в енергетичній і політичній сферах. Він також згадав про можливу зустріч з Ілоном Маском і Тімом Куком, яка також "буде присвячена нашим пропозиціям, а не проханням".

"Ми потроху стаємо більш суб'єктними - і це дуже добре" , - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні президент України починає свій візит у США. Завтра у Володимира Зеленського запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.