В Індії назвали причину невідомої смертельної лихоманки

Невідома хвороба, яка привела до смерті десятків індійців, може бути викликана лихоманкою денге. Про це заявив заступник головного секретаря штату Уттар-Прадеш з питань охорони здоров'я Аміт Мохан Прасад в інтерв'ю місцевим ЗМІ, повідомляє Лента.Ру.

За його словами, причина спалаху захворювання все ще розслідується, проте симптоми схожі саме з лихоманкою денге. Прасад зазначив, що влада штату вже повідомила про це державні органи охорони здоров'я.

Відзначається, що більшість хворих невідомою лихоманкою страждають від високої температури, зневоднення і падіння рівня тромбоцитів в крові. У деяких хворих були виявлені такі симптоми, як сильний головний біль, біль в м'язах, нудота і збільшення лімфатичних вузлів.

Раніше Росспоживнагляд оцінив шанси потрапляння невідомої вірусної лихоманки з Індії в Росію. Згідно із заявою служби, у двох країн немає спільного кордону, а заходи по санітарній охороні території Російської Федерації на даний момент дозволяють звести до мінімуму завезення в країну інфекційних захворювань з Індії. Ризик поширення невідомої хвороби в Росії практично відсутня, резюмували в Росспоживнагляді.

30 серпня повідомлялося, що в Індії кількість загиблих від невідомої вірусної лихоманки склало близько 68 осіб, з них 40 - дитячого віку. За одну добу вірус забрав життя 12 дітей. Як розповіло джерело, з посиланням на керівництво Індії, дане число жертв є лише приблизними, оскільки органи охорони здоров'я ведуть рахунок загиблих в державних медустановах.

Основним осередком захворюваності стали західні райони штату Уттар-Прадеш на півночі Індії. Серед головних причин виникнення невідомої лихоманки, озвучуються не дотримання жителями санітарних і гігієнічних норм, а також переносники вірусу - москіти, що розмножуються в заболочених водоймах.