У Франції без COVID-паспорта можуть не пустити на роботу

У Франції працівники закладів громадського харчування, музеїв, кінотеатрів і великих торговельних центрів відтепер обов'язково повинні мати санітарну перепустку, повідомляє Укрінформ.

Санітарна перепустка - це документ, який підтверджує повну вакцинацію, відсутність зараження COVID-19 (негативний тест з терміном 72 години) або перенесену нещодавно коронавірусну інфекцію.

Для відвідувачів багатьох закладів, установ (а також громадських заходів) таке правило діє вже кілька тижнів. А з понеділка, 30 серпня, санітарні перепустки стають обов'язковими і для їх працівників.

За словами представника уряду Габріеля Атталя, протягом першого тижня влада ще миритиметься з випадками відсутності санітарних перепусток в осіб, які зобов'язані їх мати для роботи. Однак потім почнуть діяти санкції, що передбачають тимчасове припинення робочих контрактів та відсторонення від роботи без виплати заробітної плати.

Атталь розповів, найближчим часом кількість жителів Франції, які зробили принаймні одне COVID-щеплення, сягне 50 мільйонів. При цьому він не виключив запровадження обов'язкової вакцинації, якщо того вимагатиме санітарна ситуація.