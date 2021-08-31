Трамп повідомив, що слід зробити зі зброєю США, яка залишилася у талібів

Колишній президент США Дональд Трамп, коментуючи виведення американського військового контингенту з Афганістану, заявив, що адміністрація нинішнього американського лідера Джозефа Байдена зробила його максимально некомпетентним чином, повідомляє "Интерфакс".

"Ніколи в історії вихід з війни не проводився настільки погано або некомпетентно, як при адміністрації Байдена в ситуації з Афганістаном" , - йдеться в заяві Трампа.

Він зазначив, що "необхідно запросити негайне повернення США всього (військового) спорядження і, на яке ми витратили $85 млрд".

"Якщо воно не буде повернуто, ми повинні або увійти (в Афганістан) демонструючи вагому військову силу і забрати його, або як мінімум розбомбити його під три чорти", - додав Трамп.

За його словами, адміністрація Байдена в Афганістані діяла "нерозумно".

Таліби 15 серпня, не зустрічаючи опору, увійшли в Кабул, заявили, що звільнили Афганістан і вважають війну завершеною. До цього на тлі виведення військ США та їхніх союзників з Афганістану таліби провели масштабний наступ на афганські урядові сили.

Адміністрація США зіткнулася з сильною критикою всередині власної країни того, яким чином проводила виведення сил з Афганістану. Зокрема, опоненти нинішньої влади США зазначають, що вони, по суті, озброїли талібів: афганська армія не стала чинити серйозного опору заколотникам, і ті отримали доступ до військових арсеналів. У підсумку в останні дні можна побачити у соцмережах, наприклад, бійців спецпідрозділів талібів, одягнених уже не в традиційний афганський одяг, а в доставлену свого часу США до Афганістану військову форму.

У талібів тепер є великі запаси американської стрілецької зброї. Патрулюють вулиці афганських міст нерідко - за кермом американських броньованих транспортних засобів. В інтернет днями потрапило і відео, на якому видно, як таліби безуспішно намагаються підняти в повітря американський військовий вертоліт.