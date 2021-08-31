Що очікується на валютному ринку у вівторок

Сьогодні - останній день серпня. Більшість учасників торгів вже провело заплановані операції: експортери продали валюту, імпортери - купили і оплатили контракти. Отже, їх активність буде нижче, ніж вчора.

У районі обіду банки почнуть вирівнювати свої валютні позиції, купуючи і продаючи валюту, тому багато операцій буде, починаючи з 12:00. Напрямок внутрішньоденного тренда буде визначатися тим, чи закінчили вчора держкомпанії продаж валюти або продовжать продавати її і сьогодні. У будь-якому випадку Національний банк не дозволить гривні надто зміцнитися і оперативно вийде на ринок з інтервенцією при виникненні дисбалансу між попитом і пропозицією.

Сьогодні після невеликої паузи Міністерство фінансів знову проводить аукціон з розміщення облігацій внутрішньої держпозики. Інтерес іноземних інвесторів до них останнім часом істотно впав, тому навряд чи ми побачимо великі продажі валюти для покупки українських цінних паперів.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,80/26,87 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці в понеділок подешевшав на 12 копійок: вранці його продавали по 27,02-27,03 гривень, а до вечора цінник опустили до 26,90-26,92 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,90 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Якщо зниження на міжбанку продовжиться, то до вечора долар в Києві продаватимуть дешевше 26,90 гривень.

Євро на ринку FOREX в понеділок спробував продовжити зростання, яке почалося минулої п'ятниці після виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Хоул, але зміг піднятися лише до 1,1808 долара, після чого під тиском продажів опустився до 1,1782 долара . Сьогодні вранці зростання євро продовжилося до позначки 1,1823 долара. Готівковий євро в понеділок подешевшав синхронно з готівковим доларом: вранці київські обмінники продавали його по 31,75 гривень, до обіду - вже по 31,67-31,68 гривень, а ввечері цінник опустили до 31,64-31,65 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,65-31,68 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX.

Російський рубль в понеділок рухався між рівнями 73,35 і 73,70 рублів за долар. Вранці вівторка він знову повернувся до рівня 73,35 рублів за долар. Готівковий рубль в понеділок подорожчав до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; далі все буде залежати від того, чи продовжить гривня падіння до всіх валют. В цьому випадку може вирости ціна і на готівковий рубль.